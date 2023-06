Raphael Guerreiro a caminho do Bayern de Munique

Raphael Guerreiro vai ser jogador do Bayern de Munique, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.



O internacional português de 29 anos decidiu não renovar contrato com o Borussia Dortmund, onde jogou nas últimas sete temporadas, e deixou o clube a custo zero. No Bayern, lutará por um lugar com Alphonso Davies.

Guerreiro tem acordo total com o Bayern de Munique e irá assinar um contrato válido por três temporadas com os bávaros. O defesa esteve ainda associado ao Galatasaray, da Turquia, mas vai continuar na Bundesliga.

O lateral-esquerdo segue as passadas de outros jogadores do Dortmund que rumaram ao Bayern, como Robert Lewandowski, Hummels e Mario Gotze.

No Dortmund, Guerreiro esteve muito perto de vencer a Bundesliga esta época, mas perdeu o título na última jornada. Em sete temporadas, venceu duas Taças e uma Supertaça.