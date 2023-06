Messi prefere a areia de Miami à areia do deserto

Lionel Messi vai jogar no Inter Miami, da MLS, a liga norte-americana de futebol. De acordo com a BBC, que avança a notícia, o jogador argentino prepara-se para recusar a proposta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita, preferindo a do Miami, menos lucrativa, mas, ainda assim, revestida por muitos milhões e superior às que Messi terá para prosseguir no futebol europeu.

Segundo a BBC, na decisão de Messi terá pesado a diferença de estilo de vida entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, mas também o facto de a transferência contemplar acordo publicitários com grandes marcas, como a Adidas e Apple, após a reforma do argentino do futebol.

Campeão do mundo pela Argentina, o jogador, de 35 anos, tinha a intenção de fazer mais um ano no futebol europeu, depois de terminar contrato com o PSG, mas acabará mesmo por embarcar na primeira experiência fora do velho continente.

Messi não se juntará a Ronaldo e Benzema na Arábia Saudita, no entanto, e prepara-se para ser a maior figura do futebol norte-americano. O Inter Miami, cujo proprietário é o antigo futebolista inglês David Beckham, é último classificado da Conferência Este da MLS.

Phil Neville, também antigo internacional inglês, era o treinador e foi despedido após a última derrota. Do plantel atual faz parte o equatoriano Leonardo Campana, ponta de lança que passou pelo Famalicão em 2020/21.