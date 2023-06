Jorge Jesus terá acordo para ser selecionador da Arábia Saudita

Jorge Jesus terá acordo com a federação saudita para ser selecionador daquele país até 2026. O jornal "Al Riyadh" avança a notícia, confirmando rumores recentes sobre o futuro do treinador português, que está de saída do Fenerbahçe, após o fim de contrato que o ligou por um ano ao clube turco.

A confirmar-se será a primeira experiência de Jorge Jesus, de 68 anos, como selecionador. O objetivo passará por qualificar a Arábia Saudita para o Mundial 2026, depois das presenças nos torneios anteriores, em 2022 e 2018.