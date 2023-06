IFK Gotemburgo contrata dinamarquês para salvar o clube da descida

O dinamarquês Jens Askou é o novo treinador do IFK Gotemburgo. O clube anunciou a contratação do técnico, de 40 anos, esta quarta-feira, para suceder ao sueco Mikael Stahre, demitido devido aos maus resultados.

A última experiência de Askou foi no Horsens na temporada que agora termina, sendo que não conseguiu evitar a despromoção à segunda liga dinamarquesa. Antes do Horsens, clube que treinou nas últimas três épocas, tinha sido campeão das Ilhas Faroé, pelo HB Tórshavn.

O IFK Gotemburgo está em 14.º e antepenúltimo lugar, ao cabo de 11 jornadas, com apenas uma vitória e quatro empates. Com sete pontos, o clube está a quatro do Degerfors, a primeira equipa em lugar de permanência.