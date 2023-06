Botafogo empata na Sul-Americana e fica perto do apuramento

O Botafogo empatou a zero com o Liga do Quito, no Equador, e mantém o primeiro lugar do Grupo A da Taça Sul-Americana, com os mesmos nove pontos que os equatorianos.

A equipa de Luís Castro fica próxima do apuramento, quando há um jogo por realizar. O primeiro classificado do grupo passa diretamente aos oitavos de final, enquanto o segundo apura-se para os 16 avos de final da competição.

Magallanes, do Chile, e Universidad César Vallejo, do Peru, jogam na madrugada de sexta-feira e completam a 5.ª jornada do Grupo A. Botafogo e Quito lideram com nove pontos, o Magallanes é terceiro, com três pontos, e o César Vallejo é último, com um ponto.