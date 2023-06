Barcelona deseja sorte e promete homenagem a Messi

O Barcelona promete uma "grande homenagem" a Lionel Messi, depois do argentino ter recusado regressar ao clube catalão para assinar pelo Inter Miami, dos Estados Unidos da América.

Em comunicado, o clube catalão explica que "Jorge Messi, pai e representante do jogador, anunciou a Joan Laporte, presidente do clube, a decisão de Messi assinar pelo Inter Miami, apesar da proposta apresentada pelo Barcelona pela vontade do clube e jogador".

Messi anunciou a decisão numa entrevista aos jornais "Mundo Deportivo" e "Sport". O argentino assume que não foi feliz nos dois anos ao serviço do Paris Saint-Germain e muda-se para a MLS para "sair da Europa e deixar de ser o foco".

Joan Laporta "entende e respeita a decisão de querer competir com menos exigência e mais longe do foco e da pressão a que esteve submetido nos últimos anos".

Messi, de 35 anos, foi formado no Barcelona e jogou na equipa principal entre 2004 e 2021, tendo vencido quatro Ligas dos Campeões, dez campeonatos, sete Taças do Rei e sete Supertaças.

O clube "começou a trabalhar conjuntamente com Jorge Messi para promover uma grande homenagem a um futebolista que foi, é e sempre será querido por todo o Barcelona".

Ainda não é conhecida a duração do contrato de Messi no Inter Miami, clube cujo dono é David Beckham. O argentino explicou que "ainda não está fechado a 100%, faltam alguns detalhes".