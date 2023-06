Sevilha renova com treinador que deu a sétima Liga Europa

O Sevilha, que acabou de vencer a sétima Liga Europa, anunciou a renovação com o treinador José Luís Mendilibar. Novo vínculo une o técnico ao clube por mais um ano, até junho de 2024.

O treinador espanhol chegou ao Sevilha em 21 de março rendendo Jorge Sampaoli, técnico que foi afastado do comando técnico pelos maus resultados desportivos.

Mendilibar tinha a missão de manter a equipa no principal escalão do futebol espanhol, algo que conseguiu fazer. A formação andaluza terminou a temporada no 12.º lugar da “La Liga“, com 49 pontos.

O técnico levou ainda a formação sevilhana à conquista da final da Liga Europa. Bateu a Roma de José Mourinho nos penáltis, erguendo o sétimo troféu desta competição para o clube.

No seu curto percurso como treinador do Sevilha, de apenas dois meses e meio, José Luis Mendilibar somou oito vitórias, seis empates e três derrotas.

“O treinador, que chegou ao clube a 21 de março com a missão empenhada de manter a equipa na LaLiga, não só alcançou o seu objetivo com alguma facilidade, como conseguiu superar duas eliminatórias da Liga Europa, frente ao Manchester United e Juventus, nada menos, para acabar a levantar a sétima Liga Europa há poucos dias em Budapeste”, refere o Sevilha, em comunicado.

Com a vitória na final da Liga Europa o Sevilha garante a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.