Di María deixa a Juventus ao fim de uma temporada

Di María anunciou, esta terça-feira, que não jogará na Juventus na próxima temporada e diz partir com o "sabor amargo" de não ter podido ajudar o clube a conquistar títulos.

"Chegou ao final uma etapa difícil e complicada. Vou com a tranquilidade de ter dado tudo para ajudar o clube a continuar a conquistar títulos, mas não o consegui. Vou com esse sabor amargo, mas com a felicidade de sair com muitos amigos", escreveu nas redes sociais o campeão do Mundo pela Argentina.

Di Maria agradeceu também aos seus companheiros de equipa. Diz que o fizeram sentir em casa desde o primeiro dia em que chegou ao clube italiano em 2022, proveniente do Paris Saint-Germain.

O extremo argentino, de 35 anos, tem sido associado ao Benfica, clube que representou entre 2007/08 e 2009/10, e pelo qual se sagrou campeão nacional.