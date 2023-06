Benzema: "Queria retirar-me no Real Madrid, mas não aconteceu"

Karim Benzema despediu-se do Real Madrid, esta terça-feira, com a admissão de que o plano original era retirar-se no clube espanhol.

O avançado internacional francês, de 35 anos, que jogou 14 épocas no Santiago Bernabéu, está a caminho do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, treinado pelo português Nuno Espírito Santo. Na conferência de imprensa de despedida, garantiu que nunca esquecerá o Real Madrid, "o melhor clube da história" e onde cumpriu "um sonho de criança".

"Chegou o momento de ir embora e conhecer outra história. É um dia um pouco triste, porque deixo o meu clube. Queria retirar-me aqui, mas não aconteceu. Às vezes, a vida dá-te outra oportunidade. Foi uma decisão muito difícil, que tomei com a minha família. Mas nunca esquecerei o clube e serei sempre do Real Madrid", declarou o "9" madrileno.