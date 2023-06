Antony acusado de violência doméstica e ameaças

Gabriela Cavallin, DJ e influencer que tinha uma relação amorosa até há pouco tempo com Antony, acusou o internacional brasileiro de a ter agredido em maio, altura em que pediu proteção da polícia e solicitou a realização de exames para provar as agressões.



A notícia foi avançada inicialmente pelo “Globo Esporte” esta terça feira dia 6 de junho, órgão de comunicação social que assegura que a DJ e influencer digital já apresentou provas na Delegacia de Defesa da Mulher, na zona leste de São Paulo, tendo juntado algumas fotografias à ocorrência para provar as lesões.

Cavallin solicitou também uma medida protetiva com urgência e um exame de corpo de delito.

O extremo que atua no Manchester United encontrava-se numa relação com Gabriela Cavallin no ano passado, altura em que a Dj acabou por perder o bebé que esperava com o futebolista.

Antony ainda não se pronunciou sobre esta acusação.