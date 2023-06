Peter Bosz desejado pelo PSV Eindhoven

Peter Bosz prepara-se para ser o próximo treinador do PSV Eindhoven. De acordo com a imprensa neerlandesa, Bosz é o preferido para suceder a Rudd van Nistelrooy, substituído no final da época pelo interino Fred Rutten.

Despedido do Lyon em outubro, Peter Bosz deverá voltar a casa. O neerlandês, de 59 anos, poderá ter nova oportunidade para lutar pelo título de campeão dos Países Baixos, depois de ter falhado no Ajax, em 2016/17.

O treinador esteve fora do país nas últimas seis temporadas, em que passou por Lyon, Leverkusen e Dortmund.