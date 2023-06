Iñigo Martínez será reforço do Barcelona

Iñigo Martínez será o primeiro reforço do Barcelona para a próxima temporada. De acordo com a imprensa espanhola, o central, de 32 anos, reforçará os catalães, a custo zero, após terminar contrato com o Athletic Bilbau.

Protagonista de uma transferência mediática em 2018, quando trocou a Real Sociedad pelo Athletic, Iñigo Martínez termina a sua ligação ao clube de Bilbau, depois de uma última temporada em que fez apenas 18 jogos.

Segundo a imprensa catalão, o internacional espanhol vai assinar um contrato de duas épocas, por nove milhões de euros.