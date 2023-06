Estugarda de Tiago Tomás vence "play-off" e continua na Bundesliga

O Estugarda assegurou a permanência na Bundesliga, após voltar a superiorizar-se ao Hamburgo (3-1), com reviravolta, na segunda mão do "play-off" de acesso à edição 2023/24 do principal escalão.

Depois do 3-0 em Estugarda, face aos golos de Mavropanos, logo no primeiro minuto, Vagnoman, aos 51, e Guirassy, aos 54, o terceiro colocado do segundo escalão tinha a difícil tarefa de inverter o resultado no Volksparkstadion.

O médio Sonny Kittel, aos 6, até começou por dar esperança aos locais, que voltaram a ter o português Daniel Fernandes entre os postes, mas, após o descanso, os visitantes conseguiram a reviravolta, face aos dois remates certeiros de Enzo Milliot (48 e 64), o último com muitas culpas para o guardião luso.

O avançado português Tiago Tomás foi lançado ao minuto 67 na equipa do Estugarda, que fechou o resultado com o golo de Silas (90+7).

O Hamburgo, em nova tentativa de regressar à Bundesliga, competição da qual caiu em 2017/18, ficou, desde então, três vezes em quarto lugar e duas em terceiro [na época passada foi batido pelo Hertha Berlim no play-off].