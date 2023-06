Bensebaini é o substituto de Guerreiro no Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou a contratação do defesa Ramy Bensebaini, a custo-zero.

O lateral-esquerdo argelino de 28 anos assina um contrato válido por quatro épocas depois de terminar contrato com o Borussia Monchengladbach.

Bensebaini é, por isso, o substituto de Raphael Guerreiro no Dortmund, que também deixou o clube emn fim de contrato.

Na época passada, o lateral apontou sete golos e uma assistência e foi figura do Gladbach nas últimas quatro temporadas, sempre com muitos golos apontados.

"Como adversário, senti a atmosfera extraordinária do Signal Iduna Park, que empurra a equipa. Sei do que a equipa é capaz e tenho a certeza que vamos continuar a boa forma desta segunda metade da época. Estou ansioso para fazer parte do clube e lutar por títulos", disse, citado pelo site do clube.