Ange Postecoglou vai ser o novo treinador do Tottenham, segundo a imprensa inglesa.

O treinador australiano de 57 anos de idade vai deixar o Celtic, que orientou durante duas temporadas, para assinar um contrato também válido por dois anos com o clube londrino.

Os "Spurs" tiveram Rúben Amorim na lista de candidatos a substituir Antonio Costa, chegaram a abordar Julian Nagelsmann, mas o escolhido é Postecoglou.

Será a estreia do treinador na Premier League, depois de apenas duas épocas no futebol europeu no Celtic, onde venceu praticamente tudo: dois campeonatos, uma Taça da Escócia e duas Taças da Liga.

Antes, Postecoglou esteve quatro temporadas no Japão, no Yokohama Marinos, foi selecionador australiano entre 2014 e 2017 e orientou outros clubes no país natal, como o Melbourne Victory e Brisbane Roar.

O Tottenham terminou o campeonato no 8.º lugar e Postecoglou vai orientar uma equipa sem provas europeias.