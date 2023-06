Abel encosta Palmeiras ao Botafogo

O Palmeiras venceu o Coritiba, por 3-1, em jogo da 9.ª jornada do Brasileirão, e aproximou-se do Botafogo, que mantém a liderança do campeonato, agora com dois pontos de vantagem sobre o campeão.

Artur e Rony, por duas vezes, marcaram os golos da equipa de Abel Ferreira, que chegou a ter vantagem de três golos. Alef Manga foi o autor do golo do Coritiba.

O Palmeiras aproveita a derrota sofrida pelo Botafogo, frente ao Athletico Paranaense, para se aproximar da liderança e mantém-se como única equipa que ainda não perdeu esta temporada no Brasileirão.

O Cuiabá, treinado por António Oliveira, venceu o Goiás, por 0-1, com golo de Deyverson. O Cuiabá sobe ao 14.º lugar e ainda não perdeu, desde o regresso do treinador português. Ainda em jogo da 9.ª jornada do campeonato brasileiro, o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, foi derrotado, em casa do Fluminense, por 2-1. O Bragantino segue no 11.º lugar.