Zlatan Ibrahimović anunciou o fim da carreira profissional, no dia em que jogou a última partida da época pelo AC Milan.

O clube e os adeptos prestaram uma homenagem ao jogador sueco que termina contrato com a formação italiana no final da época.

Ibrahimović e colegas de equipa emocionaram-se.



No último jogo da época, o AC Milan venceu o Verona por 3-1, num jogo que contou com dois golos do português Rafael Leão.