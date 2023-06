Paris Saint-Germain anuncia saída de Sergio Ramos

O Paris Saint-Germain anunciou a saída do clube do futebolista internacional espanhol Sergio Ramos, de 37 anos, após duas épocas no emblema francês.

"O Paris Saint-Germain saúda calorosamente Sergio Ramos, que está prestes a deixar a capital depois de duas temporadas a defender as cores do clube", lê-se no comunicado do bicampeão francês.