Wolves confirmam saída de João Moutinho

O Wolverhampton oficializou a saída de João Moutinho, que termina contrato com o clube inglês.

O médio de 36 anos esteve cinco temporadas no clube inglês e apontou cinco golos e 22 assistências em 212 jogos pelo Wolves. O clube divulgou a lista de saídas, que conta com o nome do português.

"O João deixa o clube como um dos melhores de sempre a vestir a nossa camisola. Foi uma parte fundamental desde que chegou. Tudo o que ele faz é meticuloso, mostrou aos mais novos o que é preciso para se fazer uma boa carreira. Mudou muito a cultura no clube com a sua ética de trabalho. Subiu a parada para todos", disse o diretor desportivo Matt Hobbs.

O internacional português fica agora livre no mercado, depois de ter jogado no Wolves, Mónaco, FC Porto e Sporting.

Para além de João Moutinho, o Wolves, orientado por Lopetegui, anunciou também as saídas de Adama Traoré e Diego Costa.