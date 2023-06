Victor Gómez e Abel Ruiz chamados por Espanha para o Euro sub-21

O selecionador Santi Denia mantém nas escolhas os dois jogadores do Braga, que no domingo disputam a final da Taça de Portugal. O lateral direito e o ponta de lança são dois dos cinco jogadores convocados que não atuam em Espanha. Os outros três são Sergio Gómez (Manchester City), Adrián Bernabé (Parma) e Gila (Lazio).

A Espanha está no Grupo B do Campeonato da Europa, com Roménia, Croácia e Ucrânia. Portugal também participa na competição. A equipa treinada por Rui Jorge está no Grupo A, com Países Baixos, Bélgica e Geórgia.