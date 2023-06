Simeone reabre porta do Atlético a João Félix, sem lhe garantir lugar

O treinador argentino Diego Simeone mostrou ter as portas abertas ao regresso do português João Félix, a quem fez vários elogios, mas sem garantir a permanência em absoluto do futebolista no Atlético de Madrid.

"É um jogador do Atlético de Madrid. Se não tem lugar no Chelsea, como Pochettino aparentemente disse, terá de voltar a trabalhar connosco e nós estamos dispostos a dar-lhe o melhor para que possa melhorar, naquilo que pensamos ser importante", disse o argentino em entrevista ao programa espanhol "El Partidazo".

Simeone não se esquivou a falar do jogador português, contratado pelo Atlético ao Benfica por 120 milhões de euros, no verão de 2019, e que na última época acabou emprestado pelo clube ao Chelsea, já no mercado de inverno.

"É um jogador jovem, tem um futuro importante pela frente. Se for connosco, melhor. Mas se não for, que consiga ser em outra equipa", referiu o treinador, que na última época preteriu várias vezes o português, muitas vezes para segunda ou terceira opção.