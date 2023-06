Sam Allardyce deixa o Leeds United após a despromoção

Sam Allardyce não vai continuar no Leeds United. O treinador e o clube anunciaram, esta sexta-feira, um acordo para a rescisão do contrato assinado já na reta final da Premier League.

O experiente treinador inglês, de 68 anos, orientou a equipa nas últimas quatro jornadas - um empate e três derrotas - e não evitou a descida ao Championship. O Leeds terminou a época no 19.º lugar do campeonato.

"Neste ponto da minha carreira não estou certo de poder aceitar este desafio, que é um projeto de longa duração. É algo com que não me posso comprometer. Agradeço ao Leeds e espero que regressem rapidamente à Premier League, que é onde pertencem.

O Leeds United ainda não anunciou o nome do sucessor de Sam Allardyce e treinador que irá tomar conta da equipa no regresso ao segundo escalão do futebol inglês.