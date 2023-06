Pré-época com duelo entre Cristiano Ronaldo e Neymar no cartaz

Cristiano Ronaldo e Neymar poderão defrontar-se no dia 25 de julho, no Japão. É esse o dia marcado para o jogo entre PSG e Al Nassr, de preparação para a época 2023/24.

O clube francês anunciou, esta sexta-feira, que o Japão volta a estar no mapa da pré-temporada e a equipa tem três jogos em agenda. O primeiro, a 25 de julho, com os sauditas, o segundo, a 28 de julho, frente aos japoneses do Cerezo Osaka e o terceiro, a 1 de agosto, com o Inter de Milão.

Os organizadores poderiam estar a contar com um reencontro entre Ronaldo e Messi, mas tal não irá suceder, uma vez que o argentino está de saída do clube francês. Pelo contrário, Ronaldo já confirmou que continua no Al Nassr.

Depois de o PSG ter divulgado o programa que irá cumprir no Japão, aguarda-se para saber quais serão as outras equipas que o Al Nassr irá defrontar na passagem pelo Japão.