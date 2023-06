Nottingham Forest não renova com Cafú, Lingard e André Ayew

O Nottingham Forest comunicou decisões sobre o plantel para a próxima época e informa que o médio português Cafú está entre os jogadores que não continuam no clube.

O jogador, de 30 anos, fez apenas dois jogos nesta que foi a terceira época no Forest. Passa a ser um jogador livre, na companhia de Jesse Lingard, André Aye, Jack Colback, Jodran Smith e Lyle Taylor. Todos estão em fim de contrato e não haverá proposta de renovação.

Keylor Navas, cedido pelo PSG, Dean Henderson, pelo Manchester United, e Renan Lodi, pelo Atlético de Madrid, regressam aos seus clubes de origem.

No Forest continuam Serge Aurier, cujo contrato previa uma extensão automática do vínculo, e o ponta de lança Chris Wood, que é adquirido em definitivo, após um ano de empréstimo do Newcastle.

O Nottingham Forest terminou a época no 16.º lugar da Premier League.