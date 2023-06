Flamengo vence Fluminense no dérbi e segue em frente na Taça

O Flamengo venceu o Fluminense, por 2-0, no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Taça do Brasil e segue em frente na competição, depois do empate a zero na 1.ª mão. Arrascaeta e Gabigol marcaram os golos da vitória do Flamengo.

O São Paulo também está nos quartos de final da Taça, depois de eliminar o Sport Recife. Os paulistas perderam, em casa, por 1-3, e a eliminatória foi resolvida nos penáltis, já que o São Paulo tinha vencido o jogo da 1.ª mão, por 0-2.

Flamengo e São Paulo juntam-se a Palmeiras, Bahia, Grémio, Athlético Paranaense, Corinthians e América Mineiro nos quartos de final da Copa do Brasil, cujo detentor é o campeão Palmeiras, treinado por Abel Ferreira.