Daniel Farke deixa o Borussia Monchengladbach

O Borussia Monchengladbach anunciou a saída do treinador Daniel Farke após o final da época.

O treinador de 46 anos fez uma época tranquila na Bundesliga, terminando no 10.º lugar da tabela classificativa. Foi, no entanto, a pior prestação do histórico recente do clube, que habitualmente luta pelo apuramento para as provas europeias.

Antes do fim da época, Farke defendeu que a época não foi um fracasso porque o objetivo era o meio da tabela. Ainda assim, treinador e direção decidem termina a ligação apesar de existir contrato para a próxima temporada.

Farke estreou-se na Bundesliga esta época, depois de cinco anos em Inglaterra no Norwich, e de ter treinado nos escalões inferiores na Alemanha.