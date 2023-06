Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, vai estar em Portugal na pré-época

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o clube do internacional português informou que vai viajar para Portugal para os trabalhos de pré-temporada, revelando ainda que vai estar depois no Japão, entre 21 e 29 de julho, defrontando o Paris Saint-Germain , em 25 de julho, e o Inter Milão, em 27 de julho.

Os sauditas do Al Nassr, do futebolista português Cristiano Ronaldo, anunciaram, esta sexta-feira, que vão estar na pré-época do clube em Portugal, entre os dias 3 e 21 de julho.

O Al Nassr terminou a temporada no segundo posto do campeonato, atrás do campeão Al-Ittihad, do treinador português Nuno Espírito Santo.

Ronaldo, de 38 anos, chegou ao clube saudita em dezembro de 2022 e, em 19 jogos pelo clube nas diferentes competições, o avançado internacional português marcou 14 golos.