Acabou a novela. Rafael Leão renova com AC Milan até 2028

O AC Milan anunciou a renovação de contrato com o português Rafael Leão até 2028.

Segundo a imprensa italiana, a renovação ficou fechada depois do Lille pagar o valor que devia ao Sporting, depois a rescisão unilateral do avançado no início da carreira, na sequência do ataque à academia de Alcochete.

Os leões receberam o valor superior a 20 milhões de euros e Leão fechou a renovação com o Milan. O processo foi longo e com várias declarações ao longo de meses, sempre com a dívida do jovem avançado como ponto central.

Leão, de 23 anos, cumpre a quarta época no AC Milan e foi o melhor jogador da Serie A na temporada passada.

Esta época, apontou 14 golos e 12 assistências, exatamente as mesmas estatísticas do que na temporada do título.