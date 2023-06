Palmeiras e Bahia seguem em frente na Taça do Brasil

O Palmeiras, de Abel Ferreira, sofreu a primeira derrota da temporada, com o Fortaleza, mas o resultado (1-0) não corta o caminho da equipa paulista na Taça do Brasil. No agregado da eliminatória, o detentor do título vence por 3-1 e segue para os quartos de final.

O Bahia, de Renato Paiva, também continua em prova, depois de afastar o Santos. A eliminatória só foi resolvida nos penáltis, depois de dois empates nas duas mãos da chave.

Sorte diferente para Luís Castro e Pepa que viram as suas equipas eliminadas da competição. O Botafogo, líder do Brasileirão, venceu o Athletico Paranaense, por 1-0, depois da derrota por 3-2 na 1.ª mão. Tiquinho Soares foi o autor do golo dos cariocas. O Athletico Paranaense acabou por vencer, nos penáltis.

O Cruzeiro perdeu em casa, com o Grémio de Porto Alegre, por 1-0, e também não segue em frente. Na 1.ª mão tinha-se registado um empate a uma bola.

Além de Palmeiras, Bahia, Grémio e Athlético Paranaense, Corinthians e América Mineiro também vão para os quartos de final da Copa do Brasil. As duas vagas que estão por preencher ficarão definidas esta quinta-feira.

O São Paulo recebe o Sport, depois de ter vencido a 1.ª mão por 2-0, e o Flamengo recebe o Fluminense, depois do 0-0 da 1.ª mão.