Mourinho admite deixar a Roma. "Quero ficar, mas mereço mais"

José Mourinho não fecha a porta à saída da Roma, embora garanta que, por agora, ainda não foi contactado por quaisquer outros clubes.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, após perder a final da Liga Europa para o Sevilha, o treinador português assinala que tem de proteger os jogadores e "isso também significa não dizer que [vai] ficar":

"Quero ficar, mas os meus jogadores merecem mais. Eu também mereço mais. Estou farto de ser treinador, diretor de comunicação e aquele que dá a cara a dizer que fomos roubados. Estou cansado de ser tanto. Quero ficar, mas só com as condições certas para dar o meu melhor."

"Vou de férias na segunda-feira. Vamos falar. Já disse aos donos da Roma que lhes direi primeiro se abrir conversações com outro clube. Disse ao clube quando Portugal me ligou, em dezembro, para orientar a seleção nacional. Até agora, nenhum clube me contactou", acrescenta.

José Mourinho tem contrato com a Roma até 2024, ou seja, até ao final da próxima temporada. No entanto, tem sido associado ao Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", integra uma "shortlist" de quatro nomes para suceder a Christophe Galtier - lista essa que inclui o também português Abel Ferreira, do Palmeiras.