Marek Hamsik anuncia fim de carreira

Ponto final para Marek Hamsik. O avançado eslovaco, de 35 anos, anunciou, esta quinta-feira, o fim da carreira de futebolista, assim que a época terminar na Turquia, onde joga pelo Trabzonspor.

Uma lenda do Nápoles, Hamsik, que se tinha retirado da seleção eslovaca em 2022, despede-se agora do futebol. "Não é uma decisão fácil, mas decidi, com a minha família, de que é hora de ir para casa. Foi uma aventura fantástica. Preciso que respeitem a minha decisão", disse Hamsik, em conferência de imprensa.

O último jogo de Marek Hamsik será no sábado, pelo Trabszonpor, frente ao Alanyaspor, para a liga turca, competição que venceu, pelo Trabzponspor, em 2021/22. O avançados esteve 11 anos e meio em Nápoles e fez 520 jogos. É o jogador com mais partidas realizadas pelo clube, pelo qual venceu duas taças de Itália e uma Supertaça.