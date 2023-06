Igor Tudor deixa o Marselha no fim da época

O Marselha anunciou a saída do treinador Igor Tudor no final da temporada. O croata de 45 anos esteve uma época à frente do clube do sul de França.

"Foi uma honra trabalhar no clube. Cresci a nível pessoal. Saio do clube em melhor situação do que o encontrei e saio por motivos pessoais e profissionais. Não assinei por qualquer outro clube", garantiu, em conferência de imprensa.

O treinador acredita que "os dirigentes são competentes" e acredita que o Marselha vai lutar para reconquistar o título: "Dei 100% de mim, passei várias noites sem dormir e trabalhei muito. Os líderes são competentes e sabem o caminho a seguir".

Pablo Longoria, presidente do Marselha, esteve também na sala de imprensa para agradecer o treinador.

"Respeitamos o desejo de Igor Tudor de não continuar a aventura do clube. Pessoalmente e como clube, obrigado pelo trabalho feito. Queremos agradecer o trabalho árduo e os valores dados à força de trabalho e ao clube. Os valores de exigência elevada, trabalho árduo, rigor, ambição de dar o máximo", disse, numa curta declaração.

O Marselha ainda vai disputar a última jornada, mas já sabe que terminará o campeonato na 3.ª posição, atrás do Lens, que soma mais oito pontos, e do PSG, que leva mais 12.

A equipa chegou aos quartos de finais da Taça e caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ficou no último lugar, perdendo o 3.º posto para o Sporting.

Tudor conta com passagens pelo Hajduk Split, PAOK, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona e foi ainda adjunto da Juventus.