Hoffenheim devolve Angeliño ao Leipzig

O Hoffenheim anunciou, esta quinta-feira, que vai devolver o Angeliño ao Leizpig, após uma época de empréstimo. O lateral esquerdo espanhol, de 26 anos, fez 35 jogos pelo Hoffenheim, esta temporada, marcou um golo e fez nove assistências.

Apesar da influência que teve na campanha da equipa, o Hoffenheim não tem capacidade financeira para o manter no plante. Se as exigências do Leipzig mudarem, então a situação pode ser alterada.

"Infelizmente esta operação não é economicamente viável para nós, dadas as atuais condições . Mas se uma janela se abrir novamente nesse sentido, pelo menos estaríamos dispostos a conversar”, afirma o diretor desportivo Alexander Rosen.



O lateral esquerdo espanhol, de 26 anos, cumpriu a quarta época na Bundesliga, depois de ter sido contratado pelo Leipzig ao Manchester City. Com poucas oportunidades nos ingleses, Angeliño, antes de rumar ao futebol alemão, jogou, por empréstimo do City, no PSV, no Maiorca, no NAC Breda e no New York City FC.