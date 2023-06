Cristiano Ronaldo fica na Arábia Saudita. "Quero e vou continuar"

Cristiano Ronaldo garante que vai continuar no Al-Nassr, apesar de ter falhado a conquista do título de campeão da Arábia Saudita.

Em entrevista aos canais oficiais da Liga saudita, esta quinta-feira, o internacional português enaltece o potencial de crescimento da prova.

"Estou feliz, quero e vou continuar aqui. Na minha opinião, se continuarem com o trabalho que querem fazer aqui, nos próximos cinco anos penso que a Liga saudita pode estar no 'top-5' do mundo", afiança.



O capitão da seleção nacional admite que as expectativas que tinha para a primeira temporada no Al-Nassr, que terminou sem quaisquer troféus conquistados, "eram um pouco diferentes". No entanto, ressalva que "as coisas nem sempre correm da forma como sonhámos ou queremos":

"Às vezes precisamos de ser pacientes, de manter a consistência e ser persistentes para alcançarmos os nossos objetivos. Penso que a equipa melhorou imenso nos últimos cinco meses, a própria Liga e as restantes equipas. Nós não fugimos à regra. Às vezes as coisas levam tempo, mas se acreditarmos no nosso objetivo, penso que tudo é possível. Esperava vencer algo esta temporada, mas não conseguimos. Mas estou realmente positivo e confiante de que as coisas vão mudar e ir numa direção melhor. Vamos acreditar nisso e trabalhar para isso."

Espaço para crescer

O próprio campeonato saudita tem, ainda, muito por onde crescer, apesar de Cristiano Ronaldo considerar que é, já "muito bom".

"Temos boas equipas, competitivas, e jogadores muito bons. As infraestruturas ainda têm de melhorar um bocadinho, os árbitros e o VAR, creio que o sistema deveria ser mais rápido. Este tipo de pequenas coisas penso que ainda precisam de melhorar", explica.



Cristiano Ronaldo juntou-se ao Al-Nassr em janeiro. Apesar da expectativa criada sobre a sua contratação, o avançado internacional português, de 38 anos, não conseguiu ajudar a equipa de Riade a conquistar qualquer título - além de terem perdido o campeonato, foram eliminados antes da final na Taça e na Supertaça da Arábia Saudita. Ainda assim, CR7 somou 14 golos e duas assistências em 19 jogos.