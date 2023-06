Ajax descarta Heitinga e começa busca por novo treinador

O Ajax comunicou, esta quinta-feira, a saída de John Heitinga, treinador interino desta época, e que encetou a procura por um novo treinador.

Heitinga, de 39 anos, antigo internacional neerlandês e ex-jogador do clube de Amesterdão, subiu da equipa B à principal, em janeiro, para suceder, de forma interina, a Alfred Schreuder. No entanto, perdeu a final da Taça dos Países Baixos e ficou em terceiro no campeonato.

Citado no site oficial, o diretor de futebol do Ajax assume que "a nível pessoal, foi uma decisão difícil" e que custou comunicar a Heitinga. Sven Mislintat espera que o técnico continue no clube, contudo, prefere entregar as rédeas da equipa principal a "um treinador mais experiente".

O Ajax também já tinha anunciado a saída do antigo guarda-redes Edwin van der Sar do cargo de diretor-executivo, assim como de Henk Veldmate do posto de chefe de scouting.