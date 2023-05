Nani de saída dos australianos Melbourne Victory

O Melbourne Victory despediu-se, esta quarta-feira, do internacional português Nani. O jogador, de 36 anos, fez apenas 10 jogos pelos australianos, num percurso interrompido precocemente por uma lesão joelho direito.

Nani recupera de uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito sofrida em janeiro e não deu o contributo que esperava à equipa que terminou o campeonato australiano no penúltimo lugar da tabela classificativa.

O Melbourne Victory anunciou a saída de Nani, num comunicado em que deseja o melhor para o futuro do jogador que é incerto, neste momento. Depois de sair do Sporting em 2019, para os Orlando City, da MLS, onde esteve três temporadas, o avançado jogou pelo Veneza e esta época rumou à Austrália.

Aos 36 anos, aguarda-se para saber qual a decisão de Nani sobre o próximo passo numa carreira com vários títulos.