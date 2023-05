Diogo Dalot renova com o Manchester United até 2028

O Manchester United anuncia, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Diogo Dalot até junho de 2028, com opção para mais uma época.

O lateral-direito internacional português, de 24 anos, terminava contrato no final da próxima época, mas agora fica seguro em Manchester para os próximos cinco anos. Fica ainda com opção para mais uma temporada.

Citado no site oficial do clube, Dalot salienta que "jogar pelo Manchester United é uma das maiores honras que se pode ter no futebol".

"Tive momentos fantásticos nos últimos cinco anos, e cresci muito e a minha paixão por este clube só aumentou desde o dia em que cheguei. Sinto que estamos no início de uma viagem especial. Posso garantir que me dedicarei inexoravelmente para ajudar este grupo a atingir os objetivos e deixar os adeptos orgulhosos desta equipa", afirma.

Do Dragão a Manchester, com escala em Milão

Formado no FC Porto, Diogo Dalot soma 107 jogos e três golos pelo United, desde que foi comprado aos dragões, por 22 milhões de euros, no verão de 2018. Foi pela mão de José Mourinho que chegou a Old Trafford e, após a saída do português, foi emprestado ao AC Milan por uma época.

Esta foi a época de afirmação do defesa português, com dois golos e duas assistências em 42 jogos sob o comando de Erik ten Hag.

O mesmo sucedeu na seleção: apesar de ter sido suplente nos primeiros dois jogos do Mundial 2022, ganhou o lugar a João Cancelo ao terceiro. Ao todo, Dalot tem dois golos em 11 internacionalizações por Portugal.

Entre FC Porto, Manchester United e AC Milan, Diogo Dalot ganhou uma Liga portuguesa e uma Taça da Liga ingles, além de ter sido campeão da Europa de sub-17 ao serviço das seleções jovens de Portugal.