Brentford abre mercado com contratação de Mark Flekken

O Brentford anunciou, esta quarta-feira, a contratação do guarda-redes Mark Flekken, do Friburgo. Quatro vezes internacional pelos Países Baixos, Flekken, de 29 anos, custa 13 milhões de euros ao clube inglês.

O guarda-redes foi uma das figuras do Friburgo nas últimas épocas de sucesso do clube. Esta temporada terminou a Bundesliga no 5.º lugar, chegou às meias-finais da Taça da Alemanha e aos oitavos de final da Liga europa. Flekken fez 44 jogos.

O Brentford, 9.º classificado da Premier League, será a sua primeira experiência fora da Alemanha, onde jogou por Friburgo, Duisburgo, Greuther Furth e Alemannia Aachen. Flekken cresceu numa cidade holandesa perto da fronteira com a Alemanha, daí ter feito carreira naquele país.

O espanhol David Raya foi titular na última temporada no Brentford, que contava, ainda, no quadro de guarda-redes com o albanês Thomas Strakosha e com o jovem inglês Matthew Cox.