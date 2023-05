Van der Sar deixa estrutura do Ajax

Edwin van der Sar vai deixar o cargo de diretor-executivo do Ajax. O antigo guarda-redes, na estrutura desde 2012, deixa o clube após fortes críticas dos adeptos devido a uma má temporada do clube de Amesterdão.

"Depois de quase onze anos no conselho, estou exausto. Passamos por coisas muito boas, mas também foi um período incrivelmente difícil. Sou muito grato às pessoas que conheci e com quem trabalhei durante minha segunda carreira no Ajax pelo que conquistamos e vivenciamos. Agora preciso me distanciar, relaxar e fazer outras coisas", começa por afirmar num comunicado.

Van der Sar deixa o clube após o fim da época e deixa as decisões da próxima temporada para o seu sucessor.

O dirigente tornou-se cada vez menos popular junto dos adeptos ao longo desta temporada.

O Ajax terminou a Eredivisie no terceiro lugar, fora do apuramento para a Liga dos Campeões, atrás do campeão Feyenoord e do PSV Eindhoven. A equipa perdeu a Supertaça e a final da Taça, para além de não ter passado na fase de grupos da Liga dos Campeões.