José Mourinho quer que a Roma “faça história” na final da Liga Europa

Para o técnico, “a história não joga”, pelo que o recorde de seis Ligas Europa conquistadas pelos sevilhanos, como o seu registo 100% vitorioso em finais europeias, não conta para a questão, “ao contrário” do que José Luis Mendilibar, o treinador do adversário, considera.

A questão de uma possível saída do clube após o jogo, como aconteceu com a Liga dos Campeões conquistada pelo Inter, que levou à saída para o Real Madrid, foi levantada várias vezes.

“Falei com os meus dois capitães, que me perguntaram sobre isso. Respondi de forma objetiva, mas é entre mim e a equipa, e sabem o que acho. (...) Comparado com o Milão, há uma grande diferença, não tenho quaisquer contactos com outros clubes”, afirmou.

A comandar um plantel que inclui o português Rui Patrício, espera de encontrar do outro lado “jogadores de alto calibre” frente a “jovens que vêm das camadas jovens” entre as fileiras romanistas.

“Tanto Mendilibar como eu temos a mesma experiência, os mesmos cabelos brancos”, respondeu, quando questionado sobre a história de cada técnico e do orçamento dos dois clubes, refutando que os italianos têm uma situação mais favorável.

Mourinho foi ainda questionado sobre a saída do Tottenham e as diferenças dos ingleses para a Roma. “Aqui não me despediram antes de uma final, deixaram-me jogar a final”, atirou.