“Adeptos do Al-Nassr ficaram desapontados” por Ronaldo não ter dado o título

A euforia inicial, pela chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, não correspondeu aos resultados no final da temporada, o que levou a que os fãs sauditas ficassem “desapontados”.

Alfa Semedo, jogador do Al Tai, da Arábia Saudita, descreve a desilusão dos adeptos do Al-Nassr pela ausência de títulos, apesar da chegada do capitão da seleção nacional, que apontou 14 golos em 19 jogos disputados.



Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador de Benfica, Vitória de Guimarães e Moreirense, aborda a experiência no Al Tai e olha para o campeonato português, que continua a acompanhar e onde viu um Benfica “campeão justo”.

Apesar da chegada de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr não conseguiu ser campeão. Houve muita desilusão da parte dos adeptos?

Estavam muito animados com a chegada do Ronaldo e pensavam que iam conseguir ganhar o título, mas o Al-Ittihad foi uma grande equipa e dependeu sempre de si. Claro que os adeptos do Al-Nassr ficaram desapontados.

Chegou a falar com Cristiano Ronaldo, quando jogaram? O que lhe disse?

Trocámos algumas palavras no jogo, mas fica entre nós.

Tem-se falado da possível ida de Leonel Messi para a Arábia Saudita, onde reencontraria Ronaldo.

Seria muito bom ter os dois aqui, o foco ficaria cá, ainda mais, porque são os dois melhores dos últimos 15 anos. Daria outra visibilidade e seria muito bom, muito mesmo.

Chegou ao Al Tai no início desta época, vindo do Vitória SC. Como está a ser a experiência?

Está a correr muito bem até agora. A época foi positiva, conseguimos o objetivo do clube, a manutenção e o balanço foi positivo. A época correu-me muito bem e agora já só falta um jogo para terminar a época [contra o campeão Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo].

Equaciona um regresso a Portugal no futuro?

No futebol tudo é possível. Eu assinei até 2024 com o Al Tai, estou contente aqui e tenho mais um ano de contrato, mas no futebol tudo é possível.

É também uma presença habitual na seleção da Guiné-Bissau. Quais são os objetivos no imediato?

O objetivo é sempre ajudar o máximo possível. Agora, temos um jogo de qualificação para a CAN, com São Tomé e Principie, no dia 14, em que, se ganharmos, conseguimos a qualificação. Vai ser um jogo muito importante para nós.

No Al Tai é colega de equipa de Dener e Victor Braga, dois jogadores que também passaram por Portugal. Continuam a acompanhar o campeonato?

Sim, vemos sempre os jogos do Benfica e do Porto, o Dener também os do Portimonenses, por onde passou. Também temos discutido muito sobre o Arouca e o Vitória SC.

Passou pelo Benfica, onde fez parte do plantel que conquistou o título em 2018/19. O que achou desta época?

O Benfica foi um campeão justo, estiveram muito bem este ano. Foi uma época muito boa da parte deles.

No Benfica cruzou-se com Florentino Luís, que esteve em destaque esta época.

É um bom jogador, que cresce a cada época. Vai continuar a crescer e isso é muito bom para ele.

Esta época o campeonato foi decidido entre Benfica e FC Porto. Acha que haverá mais candidatos na próxima temporada?

Acho que o próximo ano vai ser competitivo. O Sporting ficou em quarto lugar e vai voltar forte na próxima época. O Braga também está a crescer a cada ano e penso que o campeonato vai ser competitivo.