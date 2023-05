Botafogo reforça liderança do Brasileirão

O Botafogo consolidou a liderança do Brasileirão, após a 8.ª jornada do campeonato, em que bateu o América Mineiro (2-0) e em que o Palmeiras empatou no terreno do Atlético Mineiro (1-1).

A equipa treinada por Luís Castro tem, agora, cinco pontos de vantagem sobre os campeões, orientados por Abel Ferreira.

Júnior Santos e Luís Henrique foram os autores dos golos da vitória do Botafogo; o Palmeiras esteve em desvantagem em Belo Horizonte, devido ao golo de Pavón, mas empatou, na segunda parte, por Dudu. A equipa de Abel é a única que ainda não tem derrotas no campeonato, mas empatou nas três últimas jornadas.

Ainda da noite de domingo, destaque para a vitória do Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, sobre o Santos (2-0), com golos de Vitinho e Juninho. O Bahia, de Renato Paiva, perdeu em Porto Alegre, com o Internacional, por 2-0, com golos de Johnny e Wanderson.

O Botafogo lidera a classificação, com 21 pontos. Mais cinco do que o Palmeiras, segundo colocado. Em 3.º lugar está o São Paulo, com 15 pontos. O Cruzeiro, de Pepa, é 6.º, com 13 pontos, os mesmos que colocam o Bragantino no 10.º posto. O Cuiabá, de António Oliveira, é 15.º , com oito pontos, e o Bahia é 16.º, acima da zona de despromoção, com sete.