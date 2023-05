Milan com lugar na Liga dos Campeões

O AC Milan, com um golo de Olivier Giroud, assegurou a última vaga disponível para a Liga dos Campeões de futebol após vencer em Turim por 1-0 a Juventus, na 37.ª e penúltima jornada da Serie A.

O avançado francês decidiu a partida com um remate certeiro aos 40 minutos, suficiente para o emblema de Milão se juntar a Lazio, Inter e Nápoles na próxima edição da Champions.

O AC Milan, que contou com Rafael Leão a titular, passou a somar 67 pontos, no quarto lugar, e já não pode ser alcançado por Atalanta (quinto com 61), Roma (sexto com 60), de José Mourinho, e Juventus (sétimo com 59).

Estas três equipas vão disputar na última ronda qual a prova europeia em que irão competir em 2023/24 (Liga Europa ou Liga Conferência Europa), embora a Roma ainda possa ter acesso à “Champions” caso conquiste a Liga Europa, na final agendada para 31 de maio com o Sevilha, em Budapeste.

Na luta pela manutenção, o Verona, com Miguel Veloso como capitão, empatou (1-1) na receção ao Empoli e vai para a última ronda em zona de descida, em igualdade pontual (31) com o Spezia.

Cremonese e Sampdoria já sabem que vão atuar com na Serie B na próxima temporada.

Destaque ainda para o bis do avançado Osimhen no empate do Nápoles em Bolonha (2-2), que reforçou a liderança isolada do nigeriano na lista dos melhores marcadores, agora com 25 golos.