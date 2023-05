Final dramático. Bayern Munique conquista 11.º título consecutivo, Dortmund perde por golos

O Bayern Munique é campeão pela 11.ª vez consecutiva. Terminou com os mesmos pontos que o Dortmund.

As duas equipas terminam com os mesmos 71 pontos, mas os bávaros levam a melhor por terem melhor diferença de golos (92-38 contra 83-44).



Kingsley Coman, aos oito minutos, e Musiala, aos 89, marcaram os golos dos bávaros, sendo que, pelo meio, Dejan Ljubicic ainda empatou, aos 81, de grande penalidade.

Já pelo Dortmund, que empatou 2-2, teve um golo apontado pelo português Raphael Guerreiro.

Na história do campeonato germânico, que se disputa desde 1902/03, o Bayern, em que alinha o português João Cancelo, tem agora mais 24 "saladeiras" do que o Nuremberga, segundo do ranking, com nove.