Vinícius rendido a Marco Silva e pronto para se afirmar no Fulham

Carlos Vinícius assinou por três anos com o Fulham e, após a primeira temporada, está convencido de que tomou a decisão certa. Em Craven Cottage encontrou Marco Silva, um treinador que o ajudou na integração no clube, naquela que foi a sua segunda temporada na Premier League, depois de passagem pelo Tottenham em 2020/21.

“Para além de um grande treinador, é um grande homem, algo que eu prezo muito. Depois, como treinador, nem é preciso explicar, basta ver as épocas que tem feito no Fulham. É a junção de um excelente treinador com um excelente homem, por isso, tem tudo para correr bem e vai continuar a correr. É uma pessoa do bem e eu gosto muito dele", diz o avançado, em entrevista à Renascença.

Partindo deste princípio, Vinícius faz um balanço muito positivo da época do Fulham: “Excelente. O nosso objetivo era não descer de divisão e a verdade é que estamos muito bem. É claro que, com o passar das vitórias, vamos sonhando com algo maior, mas é lógico que sabemos que o nosso objetivo era não descer. A palavra que fica é ‘excelência’, agora é terminar em Manchester com chave de ouro, com uma vitória".

O ponta de lança brasileiro foi alternativa a Mitrovic durante grande parte da época, mas tem sido titular nesta reta final e com mais tempo de jogo tem feito golos. Marcou três nos últimos quatro jogos que realizou e em que foi titular.

No total da época tem cinco golos e três assistências, em 31 jogos. No entanto, foi titular em apenas 11 partidas. Vinícius não desespera e diz que "este ano serviu de experiência". “Praticamente acabei de assinar com o Fulham, ainda tenho duas épocas de contrato, então não vale a pena estar a fazer planos. Agora é preparar a próxima temporada", remata.

Carlos Vinícius, de 28 anos, teve contrato com o Benfica até ao início deste temporada, altura em que foi transferido, em definitivo, para o Fulham, de Marco Silva. Tem cinco golos, em 31 jogos pelos londrinos.

Na única época a tempo inteiro na Luz, marcou 24 golos e fez 10 assistências. Depois de ter surgido, com destaque, no Real Massamá, na sua primeira experiência na Europa - marcou 20 golos -, Carlos Vinícius foi contratado pelo Nápoles, que o cedeu ao Rio Ave (14 golos em meia época) e ao Mónaco (dois golos em meia época).

Depois de assinar pelo Benfica, e da tal primeira temporada com 24 golos, foi cedido ao Tottenham (10 golos, em 22 jogos), de Mourinho, e ao PSV (sete golos, em 36 jogos), de Roger Schmidt.