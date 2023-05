Treinadores portugueses vencem na Copa Sul-Americana

O Botafogo, de Luís Castro, e o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, venceram na 4.ª jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana, realizada na última madrugada, e ambos ascenderam à liderança dos respetivos grupos.

O Botafogo venceu o Universidad César Vallejo, no Peru, mas não se livrou de um susto. Depois de terminar a primeira parte com um uma vantagem clara de três golos, caiu de rendimento na segunda parte e colocou em risco um resultado que terminou em 2-3.

Victor Sá, Adyrelson e Gustavo Sauer marcaram para a equipa brasileira, que venceu por 0-3 aos 37 minutos. Na segunda parte, Yorley Mena e Osnar Noronha reduziram para os peruanos e nos últimos 15 minutos o jogo ficou em aberto. Luís Castro lamentou que a sua equipa não tivesse tido coragem de ter bola no segundo tempo.

Na Bolívia, o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, não sentiu dificuldades diante do Oriente Petrolero e venceu por 0-4, com golos de Eduardo Sasha, Bruninho, Lucas Evangelista e Thiago Borbas.

O Bragantino está na frente do Grupo C, com os mesmo 10 pontos que o Estudiantes de La Plata; o Botafogo lidera o Grupo A, com os mesmo oitos pontos que o Liga do Quito.