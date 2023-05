Palmeiras vence na Libertadores e Abel iguala recorde de Scolari

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, aproximou-se da passagem aos oitavos de final da Taça Libertadores, na madrugada desta quinta-feira, com uma vitória, por 3-0, no terreno do Cerro Porteño.

A missão da equipa brasileira ficou precocemente facilitada, com a expulsão de Gabriel Báez aos 15 minutos, que deixou os uruguaios reduzidos a dez jogadores. Artur aproveitou para bisar aos 25 e 58 minutos, e Rony "matou" o jogo aos 68.

Ao minuto 77, Richard Rios também foi expulso, o que deixou as duas equipas igualadas em número de jogadores em campo, mas já não foi a tempo de o Cerro Porteño fazer mossa.

A vitória no Paraguai foi um marco especial para Abel, que igualou o recorde de 33 vitórias na Libertadores de Luiz Felipe Scolari ao serviço do Palmeiras. O técnico português atingiu a marca em menos dez jogos que o antigo selecionador de Portugal.



Abel iguala o "forreta" Scolari

No final do jogo, Abel partilhou uma história sobre Scolari.

"A última vez que fomos almoçar, ele fugiu e não pagou. Ele é forreta. Mas não há problemas, alguém pagou por nós. É sempre um gosto partilhar ideias com ele. Não sabia [que tinha igualado o recorde de Scolari]. Fico só feliz por ser mais novo que ele. Espero apenas chegar à idade dele. Falar dele para mim é sempre um orgulho e uma admiração por tudo que ele representou para mim e para meu país", salientou.



O Palmeiras passa a somar nove pontos, no segundo lugar do grupo C da Libertadores, em igualdade com o líder, o Bolívar, ao fim de quatro jogos. Barcelona SC e Cerro Porteño são terceiro e quarto classificados, respetivamente, ambos com três pontos, a seis dos dois primeiros.

Quer isto dizer que basta ao Palmeiras fazer um ponto numa das próximas duas jornadas para garantir o apuramento para os oitavos de final.