Mourinho e o único clube que treinou pelo qual não tem ligação

O treinador José Mourinho já só pensa na final da Liga Europa, mas aproveita para deixar críticas ao Tottenham.

“O meu único foco está na final [da Liga Europa contra o Sevilha] e um pouquinho, na preparação do jogo com a Fiorentina [para o campeonato italiano]. O meu foco é a final e nada mais. Não estou preocupado nem como o meu futuro, nem com nada”, disse o técnico da Roma.

Mourinho foi questionado sobre o carinho que os adeptos da Roma têm por ele e confirmou que tem carinho por todos os clubes que já treinou, menos um: o Tottenham.

“Espero que os adeptos do Tottenham não me interpretem mal, mas o único clube da minha carreira pelo qual eu não tenho um sentimento profundo é o Tottenham. Provavelmente porque o estádio estava vazio em tempo de covid. Provavelmente porque o senhor [Daniel] Levy [presidente do clube] não me deixou ganhar uma final [Taça da Liga inglesa], um troféu. Mas é o único”.

Na conferência de imprensa esqueceu-se de Benfica e União de Leiria, mas referiu os outros cinco clubes que treinou.

“FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, sinto uma ligação com todos os clubes. Em Itália, vou nas ruas e encontro fãs do Inter, em Londres adeptos do Chelsea e do Manchester United. Real Madrid: sinto isso em todo o Mundo porque dei tudo e as pessoas não são estúpidas. Não penso que se trate de ganhar ou não ganhar. Por vezes, a fronteira é muito pequena. É por ter dado tudo”, explicou.

Mourinho continuou: “Dizem que não podemos gostar de todos os clubes. E gosto de todos os clubes porque senti que também gostavam de mim nesses clubes. Com a Roma, um dia vai ser difícil, mas vamos ficar ligados para sempre, como eu estou com os meus antigos clubes à exceção do clube do senhor Levy”.