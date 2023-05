Iniesta deixa o Vissel Kobe mas vai continuar a jogar

O Vissel Kobe anunciou, esta quinta-feira, a saída de Andrés Iniesta.

Na conferência de imprensa de despedida, o médio internacional espanhol, de 39 anos, não esconde a emoção por deixar o clube japonês.

"Há cinco anos, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida, deixar o Barcelona com a minha família e começar uma nova aventura longe de casa. Era a primeira vez que saíamos. Hoje, ao olhar para trás, sinto felicidade e orgulho de ter tomado essa decisão. Vir para o Japão e para o Vissel Kobe foi das melhores decisões que tomei na minha vida, porque pude crescer como pessoa e futebolista", salienta.

Iniesta admite que o plano e "desejo de todos" era que terminasse a carreira de jogador no Vissel Kobe, contudo, "às vezes as coisas não correm como planeámos". O médio pretende continuar a jogar e é a falta de minutos em 2023 - participou em apenas cinco dos 19 jogos que a equipa disputou, nunca a titular - que motiva a saída, confessa.

"Tenho muita vontade de continuar a jogar e a competir. Trabalhei muito, durante todos estes meses, para ajudar a equipa, como sempre fiz, e sentia-me muito bem, mas às vezes os caminhos separam-se e sinto que as prioridades do treinador são outras e respeito e assumo-o. Portanto, considerando a minha situação desportiva e a vontade que tenho de continuar a jogar e competir, decidimos, por mútuo acordo, que o melhor era procurar uma saída", explica o antigo jogador do Barcelona.



Planos para o pós-carreira vão dar ao Japão

Iniesta ressalva que "não é um adeus definitivo", pois o vínculo com o Vissel Kobe continuará, especialmente quando pendurar as botas, como parte da estrutura diretiva do clube japonês: "Ficarei encantado por continuar a ajudar este clube, que é a minha casa, quando tiver deixado o futebol. Oxalá possamos construir um Vissel Kobe melhor."

Andrés Iniesta foi peça fundamental dos recentes tempos áureos do Barcelona e da seleção espanhola. Pelo clube, conquistou nove campeonatos, seis Taças do Rei, sete Supertaças espanholas, três Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias e quatro Ligas dos Campeões. Com a Espanha, venceu dois Europeus e um Mundial.

O médio internacional espanhol também festejou com o Vissel Kobe: juntou à vitrine uma Taça do Imperador e uma Supertaça do Japão.

Iniesta despede-se a 6 de junho, num particular com o Barcelona.