Van Nistelrooy deixa o PSV ainda antes do fim da época

Ruud van Nistelrooy anunciou a saída do PSV Eindhoven a uma jornada do final da temporada.

O treinador de 46 anos deixa o clube por "não sentir apoio interno suficiente para continuar. Ele explicou isso aos jogadores e ao staff". De acordo com a imprensa local, Ruud van Nistelrooy não tinha uma boa relação com o balneário, mas ainda não é conhecido o motivo para a rutura ainda antes do final da temporada.

Na última jornada, Fred Rutten vai orientar a equipa frente ao AZ Alkmaar, um jogo que o PSV tem de pelo menos empatar para confirmar o segundo lugar e o apuramento para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

O PSV "lamenta a decisão do treinador" e agradece os dois títulos conquistados esta época: a Taça dos Países Baixos e a Supertaça. O título de campeão escapou para o Feyenoord.

Ruud van Nistelrooy estava no PSV desde 2015. Começou por treinar os sub-19, passou pela equipa B na temporada passada e subiu à equipa principal esta época, a sua primeira numa equipa sénior.



Como jogador, van Nistelrooy foi uma figura da seleção dos Países Baixos e passou pelo Den Bosch, Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid, Hamburgo e Málaga.